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Главком ВСУ признал успехи российских войск в зоне СВО

Главком ВСУ Сырский признал успехи российских сил на ряде направлений в зоне СВО

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский признал успехи российских сил на ряде направлений в зоне боевых действий. О них он написал в своем Telegram-канале.

«Ситуация на фронте обострилась. <…> [Силы РФ] активно атакуют по всей линии фронта, на некоторых направлениях имеют тактические успехи. Происходит динамичное изменение обстановки», — написал Сырский.

Главком отметил, что сложной для ВСУ является ситуация в Запорожской и Херсонской областях.

До этого назначенный Киевом глава областной военной администрации (ОВА) Херсонской области Александр Прокудин заявил о повреждении объекта критической инфраструктуры в регионе.

О каком объекте идет речь, не уточняется. К критической инфраструктуре относятся информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети и автоматизированные системы управления.

Позже сообщалось, что ВС России уничтожили несколько вышек радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и связи украинских войск в городе Берислав на правом берегу Днепра. Как уточнил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, с помощью беспилотных летательных аппаратов также успешно ликвидируются десантные лодки Вооруженных сил Украины на Днепре и наземные вражеские объекты.

Ранее ВСУ обстреляли рынок и жилые дома в Херсонской области.

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