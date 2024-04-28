В Германии назвали невыносимой демонстрацию против исламофобии

Глава министерства внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер заявила, что демонстрация в Гамбурге против исламофобии и в поддержку халифата была невыносимой. Об этом сообщает РИА Новости.

«Трудно выносить картину подобных исламистских демонстраций на наших улицах. Хорошо, что полиция Гамбурга противодействует нарушениям закона большим контингентом», — заявила Фезер.

До этого сообщалось, что Генпрокуратура (ГП) Германии выдвинула обвинения в создании террористического объединения в отношении семи выходцев из Таджикистана, Туркменистана и Киргизии.

Уточняется, что обвинения против пятерых выходцев из Таджикистана и двух граждан Кыргызстана и Туркменистана были выдвинуты 28 марта в высшем земельном суде Дюссельдорфа. По данным ведомства, граждане СНГ, разделяющие радикальные исламистские взгляды, въехали в Германию через Украину в 2022 году. Отмечается, что после въезда в страну они вместе с обвиняемым, который был отдельно привлечен к ответственности в Нидерландах, создали террористическое объединение с целью совершения терактов в Германии или других странах Западной Европы.

Ранее глава Росфинмониторинга заявил, что для теракта в «Крокусе» использовалась международная пособническая сеть.