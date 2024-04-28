«Брали как террористов». Силовики ворвались на концерт «Коррозии металла» в Нижнем Новгороде На членов «Коррозии металла» составили протоколы из-за нацистской символики

На концерте группы «Коррозия металла» в Нижнем Новгороде задержали лидера коллектива Сергея «Паука» Троицкого, двух гитаристов и около 40 зрителей, рассказала директор группы Мария Рунова. Силовики действовали жестко: раздевали посетителей и искали у них татуировки, избивали тех, кто слишком медленно ложился на пол. Досталось даже фанату, пришедшему на костылях. У директора группы — сотрясение мозга. Почему полиция ворвалась на концерт и в чем подозревают участников группы — в материале «Газеты.Ru».

Задержание в «Ненависти»

В Нижнем Новгороде силовики задержали лидера трэш-метал-группы «Коррозия металла» Сергея Троицкого (псевдоним — «Паук») и двух гитаристов, сообщила директор группы Мария Рунова в ночь на 28 апреля.

Артистов задержали в ночном клубе «Ненависть», затем допросили прямо в гримерке, запретив пользоваться мобильной связью. Сергей сумел дозвониться до Руновой только ночью, но потом у него, «похоже, отобрали телефон». Всех участников группы доставили в отделение полиции.

Кроме артистов, задержаны еще 40 посетителей клуба. Как отметила Рунова, коллектив выступал в «Ненависти» в рамках тура по городам России. Фронтмен группы подтвердил задержание, но не привел подробностей.

Как террористов

По данным Telegram-канала Baza, задержание участников группы «Коррозия металла» и посетителей клуба проходило жестко: пострадали несколько человек, гостей заведения заставили лечь на пол, а тех, кто делал это слишком медленно, избивали. Пострадала и Рунова. У нее после случившегося диагностировали сотрясение. Один из организаторов мероприятия получил ушиб пальца.

На видео видно, что посетители клуба лежат на полу, рядом ходят силовики. Помимо членов группы, были задержаны несколько человек с татуировками в виде свастики, писал Telegram-канал Shot.

Рунова рассказала «Газете.Ru», что ворвавшиеся на концерт в Нижнем Новгороде силовики действительно вели себя очень жестко. По ее словам, посетителей раздевали и искали татуировки, а пришедшего на костылях фаната избили.

«Такое ощущение, что мы террористы, которые держали в заложниках людей. Там все было с такой помпой. Очень жестко себя вели», — сказала она.

В беседе с Shot она отметила, что им ходили «по рукам, по ногам, угрожали выбить зубы, посадить, подбросить наркотики». По словам директора коллектива, она намерена пожаловаться в СК на сорвавших концерт полицейских:

«Мы просто точно не заслуживаем того, чтобы нас брали, как террористов. Нам могут прийти на «Госуслуги» штрафы, нас могут вызвать к участковому, но нас не имеют права бить, унижать, рвать одежду. Мне сумку порвали, я сняла побои, собираюсь в Следственный комитет обращаться, в отдел собственной безопасности. Это, вообще, что такое? Я что, террорист? У меня оружие было? К чему были претензии? У нас не было никаких драк, никаких дебошей».

Проблема в футболках

В пресс-службе регионального МВД заявили, что на музыкантов составили протоколы.

«57-летний, 19-летний и 42-летний мужчины были доставлены в ОП № 5 УМВД России по г. Нижнему Новгороду, где в отношении них составлены административные протоколы по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики)», — сказали в пресс-службе, уточнив, что полицейские изъяли книги и более 20 футболок с нанесенной на них запрещенной символикой.

Рунова объяснила, что силовиков заинтересовал «мерч» группы — на нем были нарисованы «древнеславянские символы в виде различных образов солнца с загнутыми по кругу лучами».

«Пропаганду нацистской символики якобы вменяют. Хотя у нас футболки с коловратом. С каких пор это нацистская символика?» — сказала она в разговоре с «Газетой.Ru».

По мнению Руновой, из выступления группы хотят сделать новую «голую вечеринку». Она заверила, что российские законы никто из музыкантов не нарушал.

Статья КоАП РФ о пропаганде либо публичной демонстрации нацистской атрибутики или символики предусматривает максимальное наказание в виде административного ареста на срок до 15 суток с конфискацией предмета правонарушения. Задержанные музыканты останутся в изоляторе до суда, рассказала ТАСС Мария Рунова. Судебные заседания по административным делам пройдут 29 апреля.