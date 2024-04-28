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Автобренд Omoda привезет в Россию свой новый кроссовер C7

Новый кроссовер Omoda C7 появится на рынке РФ в начале 2025 года

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Юрий Зубко/«Российская газета»

В Китае на специальном мероприятии в Уху дебютировал кроссовер Omoda C7. Об этом сообщает «Российская газета».

Отмечается, что эту модель собираются привезти в Россию. Выход в продажу ожидается в начале 2025 года, однако есть вероятность, что это может произойти уже в конце 2024-го.

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Юрий Зубко/«Российская газета»

Предполагается, что в Россию привезут как гибридную, так и бензиновую версию с передним и полным приводами. Гибридный автомобиль может проехать 1,2 тыс. км. Примечательно, что C7 крупнее, чем уже продающийся в России Omoda C5. Также новинка получила более совершенный набор электронных ассистентов водителя.

До этого сообщалось, что представленный на Пекинском автосалоне кроссовер Omoda C5 будет продаваться в России в двух комплектациях. Машина выйдет на российский рынок в 2024 году. В компании Omoda сообщили, что коммерческие наименования двух комплектаций машины пока не определены и пообещали «приятно удивить покупателей» ценой на электрический кроссовер.

Кроссовер Omoda E5 представляет собой электрическую версию уже представленного в России C5. От бензиновой версии электрический автомобиль отличается обновленной внешностью и интерьером. Omoda E5 располагает тяговой батареей емкостью 61 кВтч, которая обеспечивает запас хода до 430 км, а зарядка с 30% до 80% емкости батареи на высоковольтной зарядной станции занимает 28 минут

Ранее стало известно, когда в России появится обновленный кроссовер Omoda C5.

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