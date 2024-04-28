«Работают и ночью»: жители Абатского под Тюменью помогают укреплять дамбу, чтобы избежать паводка

Житель села Абатское Тюменской области Марк Падышев рассказал «Газете.Ru», что местное население днем и ночью помогает рабочим укреплять дамбу, чтобы избежать катастрофического паводка. По его словам, из-за того, что большая вода добралась до участка федеральной трассы Тюмень — Омск, на въезде в Абатское огромные пробки.

«Ситуация очень тревожная и страшная, все антирекорды уже поставлены. Нынешний паводок обогнал 2017 год. Все жители добровольно помогают рабочим укреплять дамбу, заполняют песком мешки. Многие остаются работать в ночь. Стараются максимально помогать, выложиться на полную, лишь бы избежать паводка. В селе срочная эвакуация жителей, находящихся в зоне затопления. Пункты временного размещения открыты в двух школах. В спорткомплексе находится склад мебели и бытовой утвари эвакуировавшихся жителей», — сообщил Марк.

Паводок добрался и до участка федеральной трассы Р-402 (Тюмень — Ишим — Омск), который проходит через Абатское.

«На федеральной трассе вода понемногу просачивается сквозь слой щебня, новая конструкция должна сдержать ее. Дамбы со всех сторон возможных затопов в быстром темпе укрепляются. Вода поднимается достаточно быстро, не спадает. Примерно 10 см в сутки, а порой и больше. Река Ишим поднялась более чем на 100 см. С 353-го по 363-й километр федеральной трассы движение осуществляется в реверсивном режиме. Километраж реверса будет расти в зависимости от зоны поднимающейся воды. Из-за этого в районе Абатского огромные пробки в несколько километров», — рассказал Марк.

28 апреля уровень воды реки Ишим составил 1208 см (плюс 11 см за сутки), сообщили в районной администрации. Таким образом уровень исторического паводка 2017 года превышен на 60 см.

Критический уровень воды в реке для села Абатское — 960 см. Сейчас под угрозой подтопления до 500 домов, в которых проживают около 1,5 тыс. человек. В субботу, 27 апреля, из-за сложной паводковой ситуации в райцентре была объявлена экстренная эвакуация.

Глава региона Александр Моор рассказал, что сотрудники специальных служб продолжают укреплять федеральную трассу Р-402. Работы завершатся в течение нескольких дней.

За несколько дней до этого в Тюменской области сотрудники МЧС России предотвратили прорыв дамбы. Течь была обнаружена в Абатском районе при совместном патрулировании сооружения, по которому проходит федеральная автомобильная дорога Тюмень — Омск.

Ранее жителям города Ишима в Тюменской области запретили посещать дачи из-за весеннего паводка.