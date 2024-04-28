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«Работают и ночью»: жители Абатского под Тюменью помогают укреплять дамбу, чтобы избежать паводка

Житель тюменского села Абатское рассказал, что население помогает рабочим укреплять дамбу

Житель села Абатское Тюменской области Марк Падышев рассказал «Газете.Ru», что местное население днем и ночью помогает рабочим укреплять дамбу, чтобы избежать катастрофического паводка. По его словам, из-за того, что большая вода добралась до участка федеральной трассы ТюменьОмск, на въезде в Абатское огромные пробки.

«Ситуация очень тревожная и страшная, все антирекорды уже поставлены. Нынешний паводок обогнал 2017 год. Все жители добровольно помогают рабочим укреплять дамбу, заполняют песком мешки. Многие остаются работать в ночь. Стараются максимально помогать, выложиться на полную, лишь бы избежать паводка. В селе срочная эвакуация жителей, находящихся в зоне затопления. Пункты временного размещения открыты в двух школах. В спорткомплексе находится склад мебели и бытовой утвари эвакуировавшихся жителей», — сообщил Марк.

Паводок добрался и до участка федеральной трассы Р-402 (Тюмень — Ишим — Омск), который проходит через Абатское.

«На федеральной трассе вода понемногу просачивается сквозь слой щебня, новая конструкция должна сдержать ее. Дамбы со всех сторон возможных затопов в быстром темпе укрепляются. Вода поднимается достаточно быстро, не спадает. Примерно 10 см в сутки, а порой и больше. Река Ишим поднялась более чем на 100 см. С 353-го по 363-й километр федеральной трассы движение осуществляется в реверсивном режиме. Километраж реверса будет расти в зависимости от зоны поднимающейся воды. Из-за этого в районе Абатского огромные пробки в несколько километров», — рассказал Марк.

28 апреля уровень воды реки Ишим составил 1208 см (плюс 11 см за сутки), сообщили в районной администрации. Таким образом уровень исторического паводка 2017 года превышен на 60 см.

Критический уровень воды в реке для села Абатское — 960 см. Сейчас под угрозой подтопления до 500 домов, в которых проживают около 1,5 тыс. человек. В субботу, 27 апреля, из-за сложной паводковой ситуации в райцентре была объявлена экстренная эвакуация.

Глава региона Александр Моор рассказал, что сотрудники специальных служб продолжают укреплять федеральную трассу Р-402. Работы завершатся в течение нескольких дней.

За несколько дней до этого в Тюменской области сотрудники МЧС России предотвратили прорыв дамбы. Течь была обнаружена в Абатском районе при совместном патрулировании сооружения, по которому проходит федеральная автомобильная дорога Тюмень — Омск.

Ранее жителям города Ишима в Тюменской области запретили посещать дачи из-за весеннего паводка.

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