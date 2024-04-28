В Израиле предрекли распад правительства, если армия не войдет в Рафах

Правящая в Израиле коалиция может распасться, если прекратится военная операция Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в городе Рафах на границе сектора Газа с Египтом. Такое заявление сделал израильский министр финансов Бецалель Смотрич, возглавляющий крайне правую партию «Религиозный сионизм», сообщает РИА Новости.

Смотрич обратился к премьер-министру Биньямину Нетаньяху с призывом отказаться от возможного соглашения об освобождении удерживаемых в анклаве заложников, переговоры о котором ведутся при посредничестве Египта с руководством радикального палестинского движения ХАМАС. По мнению министра, такие договоренности стали бы «унизительной капитуляцией» для Израиля.

«Если вы решите поднять белый флаг и отменить приказ о немедленном захвате Рафаха для завершения задачи по уничтожению ХАМАС, <...> тогда правительство, которое вы возглавляете, не будет иметь права на существование», — сказал глава ведомства.

В марте премьер Израиля Нетаньяху заявил, что Иерусалим утвердил оперативные планы для проведения операции в Рафахе.

Ранее сообщалось, что Белый дом может ограничить помощь Израилю, если он нападет на Рафах.