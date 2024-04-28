Россия передаст «Газпрому» активы Ariston и Bosch. Европа призвала отменить это решение ЕС призвал РФ пересмотреть решение о передаче активов Ariston и Bosh «Газпрому»

Европейская внешнеполитическая служба осудила решение России о передаче акций Ariston Thermo Group и BSH Hausgerate под контроль «Газпрома». В заявлении службы подчеркивается, что действия Москвы не соответствуют международному праву и подтверждают статус Москвы как «непредсказуемого игрока» в экономике.

Власти ЕС считают, что шаги, предпринятые российскими властями в отношении итальянской Ariston Thermo Group и немецкой BSH Hausgerate, не соответствуют международному праву, и призывают пересмотреть это решение. Об этом говорится в заявлении европейской внешнеполитической службы.

«Евросоюз призывает Россию отменить эти меры и искать приемлемые решения с европейскими компаниями, на которые они нацелены», — сказано в документе.

В службе полагают, что действия Москвы подтверждают статус России как «непредсказуемого игрока» в экономике.

Переход акций к «Газпрому»

26 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о передаче акций российских филиалов Ariston и BSH Hausgerate под управление «Газпром бытовые системы». Согласно указу, «Газпром бытовые системы» получает 100% акций ООО «Аристон термо Русь» и 100% акций ООО «БСХ бытовые приборы». Указ вступил в силу с момента публикации.

«Газпром бытовые системы» является крупнейшим производителем бытового газового оборудования в России и дочерним предприятием ПАО «Газпром». BSH Hausgerate GmbH — немецкая компания, производящая бытовую технику под брендами Bosch и Siemens. ООО «БСХ бытовые приборы» специализируется на холодильниках и стиральных машинах. Ariston Holding N.V. — итальянская корпорация, выпускающая продукцию под брендом Ariston. ООО «Аристон термо Русь» занимается отопительным оборудованием.

Многие зарубежные компании уже продали свои штаб-квартиры. Например, структуры концерна Siemens продали офисный центр «Легион II» группе «Инсайт», а «КЛС Химки» выкупила офисный комплекс «Химки бизнес-парк» у Ingka Centres (бывший владелец гипермаркетов «Мега»).

МИД Италии вызвал посла России Алексея Парамонова для обсуждения национализации компании Ariston Thermo Group и передачи ее активов «Газпрому». Глава ведомства Антонио Таяни назвал решение Москвы неожиданным и заверил, что правительство Италии защитит интересы местного бизнеса.

Обмен заблокированными активами

8 ноября 2023 года Путин подписал указ, который регламентирует обмен заблокированными активами между россиянами и недружественными иностранцами. Указ определяет процедуру реализации зарубежных ценных бумаг, принадлежащих как россиянам, так и иностранцам, включая лиц из недружественных стран. Это осуществляется за счет средств, которые находятся на заблокированных счетах типа «С» в России у этих иностранных лиц. На текущий момент обмен активов возможен до суммы в 100 тысяч рублей на одного инвестора. Условия совершения соответствующих сделок определяются правкомиссией по контролю за иностранными инвестициями.

В Евросоюзе заявили, что данный указ не имеет юридической силы на территории объединения.

«Только европейские нормативные акты о финансовых санкциях имеют силу закона и напрямую применимы в Европейском союзе. Российские указы не ведут к возникновению каких-либо европейских обязательств», — заявили в пресс-службе минфина Бельгии.

В свою очередь люксембургский депозитарий Clearstream опубликовал сообщение, в котором также подчеркнул намерение не участвовать в реализации российских указов, направленных на размораживание заблокированных активов.