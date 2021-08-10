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Политика

На соратников Навального завели дело из-за сбора средств

Волкова и Жданова заподозрили в финансировании экстремизма

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Бывших руководителей признанных экстремистскими организациями и иноагентами ФБК* и «Штабов Навального*» подозревают в финансировании экстремизма. До этого Волков и Жданов выпустили видео, в котором призывали жертвовать им деньги и обещали анонимность. Оба оппозиционера покинули страну, они проходят обвиняемыми по другим делам и заочно арестованы в России

Следственный комитет завел уголовное дело против соратников оппозиционера Алексея Навального: бывшего директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова и экс-главы «Штабов Навального (организация запрещена в России)» Леонида Волкова (обе организации признаны Минюстом иностранными агентами и экстремистскими организациями, их деятельность запрещена в России). Об этом сообщает пресс-служба СК.

Поводом для возбуждения дела стал ролик, на котором Жданов и Волков призвали своих сторонников присылать средства в поддержку запрещенных организаций. «5 августа 2021 года на различных ресурсах в сети Интернет размещен видеоролик с участием Жданова и Волкова. Осознавая, что эти организации признаны экстремистскими, Волков и Жданов заявили о продолжении их противоправной деятельности и организовали сбор средств, призвав неограниченный круг лиц поддержать «Команду Навального» и осуществлять их финансирование путем пожертвования по указанной ими ссылке. Кроме того, они сообщили о способах перечисления денежных средств и криптовалюты в условиях конспирации и анонимности жертвователя от правоохранительных органов», — говорится в сообщении СК. Дело было возбуждено по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (сбор средств и оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для финансирования экстремистской организации).

Жданов в Instagram заявил, что уже сбился, считая заведенные против него уголовные дела. «Я уже сбился со счета по количеству уголовных дел, которые на меня возбудили. Избирательные права нарушал, от армии уклонялся, решения судов не исполнял, деньги прятал, деньги воровал, деньги легализовывал, что там еще? Вот сегодня ещё одно возбудили: такое настоящее, жирное, прямо: экстремизм, до восьми лет», — написал он.

«Политика в России в 2021 — это когда сидишь на встрече, начинает взрываться телефон от пушей, вопросов и звонков, ты привычно думаешь: «о, наверное новая уголовка», спокойно продолжаешь встречу, потом проверяешь сообщения — а там и правда новая уголовка», — прокомментировал произошедшее Волков в Twitter.

В июне ФБК (организация включена Минюстом в список иноагентов и запрещена в России) и «Штабы Навального» были признаны экстремистскими организациями, их деятельность была ликвидирована. В августе решение суда вступило в силу, апелляция защиты организаций была отклонена. Минюст включил их в списки запрещенных организаций. Кроме того Роскомнадзор заблокировал несколько десятков сайтов, связанных с Навальным, его соратниками и их организациями.

В конце июля Роскомнадзор потребовал от YouTube заблокировать канал Волкова за призывы к массовым беспорядкам. Оппозиционер заявил, что удалять свой канал не собирается, и отметил, что подобные предупреждения пришли всем бывшим и нынешним сотрудникам ФБК.

Волков и Жданов сейчас находятся за границей. Россия объявила их в межгосударственный (по странам СНГ) и международный розыск. В феврале Басманный суд Москвы заочно арестовал Волкова по обвинению в склонении несовершеннолетних к совершению противоправных действий в информационно-телекоммуникационных сетях. Жданова также заочно арестовали из-за злостного неисполнения решения суда.

Юрист Илья Ремесло в своем Telegram-канале предположил, что дальше «будут вычисляться рядовые жертвователи, которые побежали по призыву Волкова и Жданова донатить экстремистской организации».

«Вычислить донатеров очень просто - как я уже писал, мне удалось вычислить лиц, на счета которых собираются деньги. Также удалось выяснить, что каждый платеж содержит уникальную идентифицирующую информацию, по которой и будут запрошены документы в банках. То есть, ни о какой анонимности речи не идет», — делает вывод Ремесло.

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