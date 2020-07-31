«Власти не знают, что с этим делать»: белорусы выходят на протест

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 30 июля столкнулся с одним из самых серьезных вызовов за 26 лет правления — в парке «Дружба народов» в Минске состоялась многотысячная акция в поддержку кандидата в президенты Светланы Тихановской, представляющей интересы не допущенных до выборов и преследуемых на территории страны политиков.

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По данным правозащитного центра «Весна», на митинг пришли более 63 тыс. человек, свободного места на огороженном для митинга участке не было, многие люди стояли за ограждением. Акция проходила при усиленных мерах безопасности из-за задержания «российских боевиков» под Минском днем ранее, которых правоохранительные органы подозревают в подготовке терактов.

Меры действительно были приняты серьезные — попасть на митинг можно было лишь через контрольные пункты, для контроля были задействованы системы видеонаблюдения, у места проведения акции выставили несколько десятков автозаков, а периметр контролировали сотрудники правоохранительных органов. При этом в зоне наблюдались значительные проблемы с мобильной связью, хотя белорусские власти допускали ограничение интернета лишь в случае прямой угрозы безопасности государства.

Отличительно чертой акции стоит называть то, что она была мирной — без столкновений с полицией, беспорядков и каких-либо других актов насилия.

Да и задержаний на ней никаких зафиксировано не было, хотя на менее масштабных акций ранее эта практика была вполне обыденной.

close Супруга экс-кандидата в президенты Белоруссии Валерия Цепкало Вероника Цепкало, кандидат в... Супруга экс-кандидата в президенты Белоруссии Валерия Цепкало Вероника Цепкало, кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская и представитель штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова во время предвыборного митинга в поддержку Тихановской в парке Дружбы народов в Минске, 30 июля 2020 года Наталия Федосенко/ТАСС

Ключевая фигура этого митинга – Светлана Тихановская — начала свою президентскую кампанию в середине мая после того, как ЦИК Белоруссии отказал зарегистрировать кандидатом ее мужа Сергея Тихановского — он возглавил инициативную группу штаба своей супруги, но впоследствии был задержан полицией и обвинен сначала в грубом нарушении общественного порядка, а затем в воспрепятствовании проведению выборов.

Несмотря на это, Тихановская продолжила вести кампанию, проводя достаточно успешные акции по всей стране — митинг в Минске можно назвать апофеозом ее работы в этом направлении, но помогло ей в этом объединение с Марией Колесниковой и Вероникой Цепкало — руководителями штабов не допущенных до выборов Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.

«Видимая демократия»

Как отметил в разговоре с «Газетой.Ru» белорусский политолог Дмитрий Болкунец, митинг в Минске по своим масштабам близок к демонстрациям 90-х годов, так что его действительно можно назвать одним из крупнейших в истории республики.

«Задержаний на акции не было, потому что власти заинтересован в этом — в Минске не хотят никого задерживать вплоть до выборов, как это уже бывало раньше.

К примеру, на выборах 2010 года «разгул демократии» закончился еще до закрытия избирательных участков: всех кандидатов оперативно арестовали до завершения голосования. Это такая «видимая демократия» с определенным подтекстом — вчерашним митингом Лукашенко хотел проверить численность протестного электората в столице. Как оказалось их очень много, так как обычно подобные мероприятия были не слишком масштабными», — отметил эксперт.

close Участники митинга в поддержку кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской в Минске, 30... Участники митинга в поддержку кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской в Минске, 30 июля 2020 года Vasily Fedosenko/Reuters

На самом мероприятии не было лидеров известных оппозиционных партий, которые давно сдулись или сидят в тюрьме, продолжил Болкунец. В настоящее время в Белоруссии появились народные лидеры, в частности, домохозяйка Тихановская, возникшая из ниоткуда.

«Протестный потенциал здесь играет большую роль. Она сейчас посещает города в западной части Белоруссии и в одном из них уже собрала полный стадион. На ее митинг пришло около трех-пяти тысяч человек, что достаточно много для районных центров. Подобное «бурление» вызывает большую ярость у Лукашенко, поэтому он придумывает провокации как он сделал позавчера с якобы российскими гражданами, которые приехали чуть ли не свергать его», — уверен эксперт.

История с «российскими боевиками» — лишь постановка белорусского КБГ, сделанная для запугивания населения, но в этот раз она не сработала, отмечает эксперт. По его словам, люди видят, что это все «глупости Лукашенко» для сохранения власти.

В свою очередь заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев считает, что белорусские власти в целом болезненно относятся к любым митингам, но в этот раз они действительно не ожидали подобного масштаба.

«Они рассчитывали, что традиционные опасения белорусов на фоне задержания «российской диверсионной группы» заставят людей остаться дома. Кроме того, было оказано давление на Тихановскую, чтобы она не проводила митинг в Минске. Тем не менее на акцию пришли 63 тыс. человек, что очень много для столицы Белоруссии. Учитывая, что Белоруссия — это страна больших семей, на одного вышедшего приходится еще 10 человек, которые его поддерживают.

По факту, радикально настроенных — половина Минска. И власти не знают, что с этим делать»,

— сказал эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Суздальцев также отдельно указал на то, что Тихановская, как и ее муж вместе с Бабарико и Цепкало, не имеют отношения к оппозиции, а являются оппонентами режима, выдвинутые народом на волне негодования в отношении Лукашенко — поэтому скорее всего 9 августа Белоруссию ожидает протестное голосование.

Уход Лукашенко?

Оба эксперта сходятся в том, что митинги окажут влияние на президентские выборы в Белоруссии, однако по-разному оценивают перспективы противников действующей власти. Так, по мнению Дмитрия Болкунца, демонстрации могут помочь привести оппонентов Лукашенко к победе, если люди поймут, что их большинство и созреют для массовых акций во время голосования.

«В подобных условиях не исключено, что Александру Лукашенко придется покинуть свой пост.

Пока к этому все и идет, у него нет поддержки большинства населения — по разным оценкам он проигрывает, что подтверждают открытые протесты людей. Этот момент сильно беспокоит президента, и он не знает, что с этим делать. Скорее всего в ближайшее время власти предпримут новые активности, похожие на историю с «россиянами», чтобы вновь кого-то в чем-то обвинить», — уверен эксперт.

close Участники митинга в поддержку кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской в Минске, 30... Участники митинга в поддержку кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской в Минске, 30 июля 2020 года Наталия Федосенко/ТАСС

При этом обвинений в каком-либо «вмешательстве» стоит ждать именно в адрес России, так как эту карту Лукашенко будет разыгрывать в переговорах с Западом после жесткого подавления протестов, считает Болкунец. По его словам, Москва не заинтересована в дестабилизации ситуации в республике, а то что делает Лукашенко — уже можно назвать «психозом».

«Эти истории власти Белоруссии будут использовать для того, чтобы напугать общество. Не случайно, Лукашенко говорил, что готов использовать армию для подавления протестов — он пугает, но это уже не работает. Такое происходит не первый раз, похожие истории проходили во время предыдущих избирательных компаний. К примеру, в 2010 году появилось заявление какого-то чудака в черной маске, который на видео признавался в том, что его подослали из какой-то страны для убийства президента», — подчеркнул эксперт.

В то же время Андрей Суздальцев считает, что

митинги говорят о неизбежном протестном голосовании, когда люди отдадут свой голос за кого угодно кроме Лукашенко. Вероятно, население категорически откажется принимать итоги выборов, так как по факту президент не может проиграть.

«Белоруссия — это жесткое авторитарное государство, с которым оппоненты Лукашенко пытаются бороться демократическими методами. Однако все это бесполезно, так как в стране создан механизм, способный выдавать нужные результаты выборов без избирателей. Поэтому после голосования политический кризис в Белоруссии проявится во всей красе», — добавил эксперт.

Лукашенко уверен, что всегда будет занимать пост президента, на это указывают его слова о том, что он не собирается отдавать власть, резюмировал Суздальцев. Однако столкновение белорусского лидера с народом неизбежно. В итоге это приведет к подавлению протестов классическими способами — провоцированием граждан, введение режима ЧС или комендантского часа.