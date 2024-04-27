В Санкт-Петербурге мужчина проверил бесхозный автомобиль и нашел в нем боеприпасы

Патроны, рожки и капсюли для АК-47 нашел мужчина при осмотре автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что автомобиль Mercedes-Benz привезли на стоянку несколько дней назад. Машина числилась бесхозной, поэтому ее хотели выставить на аукцион и продать по сниженной цене. 44-летний Андрей решил проверить ее состояние и нашел боеприпасы.

По данным канала, в багажнике лежало восемь магазинов к автомату Калашникова, 13 патронов и 84 капсюля. Машина была снята с учета в 2022 году. Полиция ищет последнего владельца, чтобы узнать откуда в автомобиле боеприпасы.

До этого стало известно, что на Яблоневой аллее в Зеленограде девушка угнала «Газель», водитель которой оставил ключи в замке зажигания. Угонщица врезалась в толпу людей на остановке.

В результате аварии пострадала девушка 1995 года рождения, она госпитализирована.

На видео с камеры наблюдения видно, что фургон с рекламой грибов вешенок на борту был припаркован возле магазина, рядом с ним находились несколько человек. После того, как автомобиль поехал, девушка выскочила из кабины, не остановив его. Машина продолжила движение и въехала в толпу людей, находившихся рядом.

Ранее стало известно, что в Москве после дождя вода затопила дороги.