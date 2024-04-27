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Суд арестовал 12-го фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

Суд арестовал еще одного фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Курбонова

Басманный суд Москвы арестовал двенадцатого фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Джумохона Курбонова. Об этом пишет РИА Новости.

«Ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении обвиняемого Курбонова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 22 мая», — огласили в суде.

До этого сообщалось, что об аресте фигуранта просил Следственный комитет. Ему инкриминируется совершение теракта.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Утром 23 марта силовики задержали четырех подозреваемых в нападении. Ими оказались граждане Таджикистана Шамсидин Фаридуни, Саидакрами Муродали Рачабализода, Далерджон Мирзоев и Мухаммадсобир Файзов. Их отправили в СИЗО. Мужчинам грозит пожизненное заключение.

Ранее в Росфинмониторинге раскрыли подробности об участниках атаки на «Крокус».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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