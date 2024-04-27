Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин заявил об увеличении нефтегазовых поступлений бюджета России

Путин: нефтегазовые поступления бюджета РФ за первый квартал увеличились на 43%

Президент России Владимир Путин заявил, что нефтегазовые поступления бюджета РФ за первый квартал увеличились на 43%. Его слова на совещании по экономике передает ТАСС.

«Поступательное развитие нашей экономики позитивно отражается на федеральном бюджете, его доходы существенно превышают уровни прошлого года», — сказал глава государства.

По словам Путина, в целом доходы федерального бюджета за три месяца выросли более чем в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом. Он также отметил, что это влияет и на другие показатели, в числе которых дефицит бюджета, который становится меньше.

Российский лидер также призвал сохранить консервативный подход к планированию бюджета. При этом он отметил существенное увеличение доходов бюджета в последнее время и заявил, что ожидает рост доходов государства в ближайшие шесть лет.

В начале апреля агентство Bloomberg со ссылкой на данные министерства финансов РФ писало, что дефицит федерального бюджета РФ в 2024 году может оказаться ниже прогнозов из-за роста стоимости нефти.

26 апреля глава Центрального Банка РФ Эльвира Набиуллина заявила о переходе к сбалансированным темпам роста ВВП России во втором квартале текущего года.

Ранее Минэкономразвития отметило снижение инфляции в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами