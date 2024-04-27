Путин заявил об увеличении нефтегазовых поступлений бюджета России

Президент России Владимир Путин заявил, что нефтегазовые поступления бюджета РФ за первый квартал увеличились на 43%. Его слова на совещании по экономике передает ТАСС.

«Поступательное развитие нашей экономики позитивно отражается на федеральном бюджете, его доходы существенно превышают уровни прошлого года», — сказал глава государства.

По словам Путина, в целом доходы федерального бюджета за три месяца выросли более чем в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом. Он также отметил, что это влияет и на другие показатели, в числе которых дефицит бюджета, который становится меньше.

Российский лидер также призвал сохранить консервативный подход к планированию бюджета. При этом он отметил существенное увеличение доходов бюджета в последнее время и заявил, что ожидает рост доходов государства в ближайшие шесть лет.

В начале апреля агентство Bloomberg со ссылкой на данные министерства финансов РФ писало, что дефицит федерального бюджета РФ в 2024 году может оказаться ниже прогнозов из-за роста стоимости нефти.

26 апреля глава Центрального Банка РФ Эльвира Набиуллина заявила о переходе к сбалансированным темпам роста ВВП России во втором квартале текущего года.

Ранее Минэкономразвития отметило снижение инфляции в России.