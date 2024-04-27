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«ВКонтакте» проведет «Фандом фест» для фанатов азиатской культуры

«Фандом фест ВКонтакте» во второй раз пройдет в Москве

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Фандом Фест/VK

В Москве пройдет фестиваль для фанатов поп-культуры «Фандом фест», организованный социальной сетью «ВКонтакте». Как рассказали в пресс-службе мероприятия, конвент пройдет с 14 по 15 сентября 2024 года на площадке Main Stage в Москве.

«На фесте каждый сможет найти соулмейтов. Даже если вы эльф, айдол или сим, мы говорим с вами на одном языке — языке фандомов», — говорится на сайте фестиваля, который действительно переведен на эльфийский язык и симлиш — язык персонажей из игры The Sims.

Фестиваль будет посвящен азиатской культуре, кино, сериалам, книгам, комиксам, кей-поп-танцам, а также фандомным авторам: косплеерам, писателям и художникам.

«Фандом фест» впервые прошел в 2023 году и собрал 10 тысяч посетителей. Среди гостей фестиваля были корейские группы W24 и XEED, комики Расул Чабдаров и Евгений Чебатков, режиссеры Олег Трофим и Алексей Попогребский, художник Marvel и BUBBLE Мадибек Мусабеков, актрисы Юлия Снигирь и Дарья Верещагина и актер Марк Эдельштейн.

W24 на фестивале исполнили кавер на хит «Группа крови» российской рок-группы «Кино».

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