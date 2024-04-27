Супруги случайно вернули на склад вместе с заказом свою кошку

В США супруги оформили возврат заказа и случайно отправили на склад свою кошку, пишет Fox News. Как рассказали хозяева, они не заметили, что питомица залезла в коробку.

По словам Кэти Кларк из Юты, в один день она обнаружила, что домашняя кошка по кличке Галена пропала. Семья обыскала буквально каждый угол, но питомицы нигде не было. Женщина и муж смирились с утратой животного и уже думали, что больше его не увидят, однако через несколько суток американке позвонили из ветеринарной клиники в Калифорнии.

Звонивший врач рассказал Кэти, что к ним в клинику попала Галена. У кошки был микрочип, поэтому специалисту не составило труда узнать контактные данные владельцев. По словам Кэти, она сначала решила, что ее разыгрывают, но позже удостоверилась — питомица действительно оказалась за 700 км от дома.

Вскоре стало ясно, каким образом кошка пропала. Оказалось, что когда супруги делали возврат заказа из интернет-магазина, Галена прыгнула в коробку с товаром, но этого никто не заметил. После этого посылку запечатали и передали курьеру, который и доставил ее на склад в пригороде Лос-Анджелеса. Там животное уже нашли сотрудники.

«Галена любит прятаться, охотиться и играть в коробках, а это была очень большая коробка», — объяснила Кэти.

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