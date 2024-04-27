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Песков промментировал отказ Бельгии признавать обмен активами с РФ

Песков: отказ Бельгии признавать обмен активами с РФ не остановит этот процесс

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что отказ Бельгии признавать обмен заблокированными активами российских и зарубежных инвесторов не остановит этот процесс.

«Как минимум это не будет способствовать обмену активами. Это трудности на пути реализации такого плана, но мы продолжим нашу работу», — заявил он.

До этого Минфин Бельгии отказал в содействии по указу президента РФ Владимира Путина о заблокированных активах.

Перед этим люксембургский депозитарий Clearstream также отказался содействовать исполнению ряда российских указов, направленных на разблокировку активов, в том числе за номером 844.

В ноябре 2023 года президент Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах по обмену иностранных ценных бумаг. Согласно документу, начальная стоимость отчуждаемых бумаг не может превышать 100 тыс. рублей на человека.

Ранее Медведев оценил принятый в США закон о конфискации активов России.

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