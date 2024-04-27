Эксперты рассказали, как должна оплачиваться работа во время майских праздников

Российский трудовой кодекс запрещает привлекать к труду во время выходных и праздников, однако предусматривает некоторые исключения. В любом случае, работа в выходные должна оплачиваться в двойном размере, причем на этом можно претендовать даже при сменном графике, выяснила у экспертов Общественная служба новостей.

В выходные могут вызвать на работу при форс-мажоре – в этом случае требуется письменное соглашение от сотрудника. Также в эти дни трудятся представители СМИ, сферы культуры, работники организаций общепита, магазинов, больниц, аварийно-коммунальных служб. По ТК за это выплачивается вознаграждение в двойном размере.

При желании можно выбрать одну из форм компенсации за работу в праздники – либо взять обычное жалование и попросить выходной в другой день, либо согласиться на двойную оплату.

При сменном графике также можно получить двойную оплату, но при такой системе уже не будет возможности попросить вместо этого отгул в другой день, объяснили специалисты. Такие работники могут получить отгул и обычную оплату только в случае сверхурочной работе, пояснили эксперты.

Если работодатель не выплачивает положенную сумму, специалисты советуют жаловаться в госинспекцию по труду, прокуратуру или подавать заявление в суд.

Напомним, юристы подчеркивают, что во время майских праздников привлечь к труду сотрудников с пятидневной рабочей неделей можно лишь после получения их письменного согласия. Исключением могут стать лишь некоторые случаи, в числе которых – чрезвычайные ситуации.

Психолог ранее объяснил, как легко вернуться к работе после майских праздников.