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Стас Михайлов вспомнил, как у него с Лепсом не было денег на еду

Певец Стас Михайлов заявил, что считает Лепса своим старшим братом

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Максим Блинов/РИА Новости

Певец Стас Михайлов признался в эфире юмористического шоу Comedy Club, что у них с артистом Григорием Лепсом непростой жизненный путь.

«Вот сейчас можно смеяться, но было, когда ни ему, ни мне не было что поесть даже. Сейчас это звучит дико», — поделился артист.

Знаменитость добавил, что считает своего коллегу удивительным человеком и старшим братом. Михайлов вспомнил, что Лепс первым приехал покорять в Москву, а он — чуть позже.

Певец Григорий Лепс, в свою очередь, отметил на той же программе, что никогда не конкурировал с Михайловым на сцене. По словам артиста, у них разные ценности.

До этого сообщалось, что Стас Михайлов отпразднует 55-летие вместе с резидентами шоу Comedy Club. Он выйдет на сцену с музыкальным номером и станет объектом поздравительной прожарки от участников проекта.

Кроме того, историями о Михайлове поделятся друзья — артисты Григорий Лепс, Люся Чеботина, тоже празднующая день рождения, Карина Кросс, продюсер Виктор Дробыш и шоумен Михаил Галустян в образе Жорика Вартанова.

Ранее Поплавская обвинила певицу Алсу в подлости после публичных извинений.

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