Глава СК поручил доложить о проверке дела подростка, которого незаконно поместили в СИЗО

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах служебной проверки работы следователей в Республике Башкортостан, которые допустили принятие незаконного решения в отношении уфимского подростка. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального аппарата СК.

«В СМИ размещено обращение к руководству СК России, в котором несовершеннолетний житель города Уфы сообщает, что в отношении него был вынесен обвинительный приговор за незаконный оборот наркотиков, несмотря на то, что он не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности. В СУ СКР по Республике Башкортостан проводится служебная проверка в отношении сотрудников, которые расследовали уголовное дело», — говорится в сообщении ведомства.

Юноша оказался в следственном изоляторе в 2022 году, после того, как его вместе с матерью задержали за распространение наркотиков. Во время суда адвокаты подчеркивали, что несовершеннолетний не достиг возраста 16 лет, поэтому его нельзя судить по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств» УК РФ. Но подростка приговорили к трем годам заключения с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Приговор подростка отменили в марте 2024 года, к этому времени школьник более полутора лет провел в СИЗО.

Ранее адвокат незаконно осужденного в Уфе 15-летнего подростка обратился в Генпрокуратуру.