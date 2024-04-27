Стоматолог вкрутил зубной имплант в мозг пациента

В Турции мужчина устанавливал зубной имплант в частной клинике и оказался на операционном столе из-за ошибки стоматолога. Об этом сообщает издание Haberler.

Житель турецкой Бурсы лечил зубы в частной клинике, мужчине нужно было установить имплант после удаления. 40-летний пациент пришел на прием, во время установки импланта он почувствовал резкую боль.

«Когда врач пытался установить зуб, я заметил, что он прикладывает чрезмерные усилия. Я указал ему на это, добавив, что услышал звук, похожий на треск кости. Однако он заверил меня, что это нормально», — рассказал пострадавший.

Мужчина потерял сознание. Стоматолог, проводивший манипуляцию, доставил пациента в ближайшую больницу. В ходе обследования медики выяснили, что врач слишком сильно вкручивал имплант. Протез пробил челюстную кость и воткнулся в головной мозг. Мужчине провели восьмичасовую операцию, хирургам удалось извлечь застрявшей имплант, несколько недель пациент провел в больнице, и подал на врача и клинику в суд.

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