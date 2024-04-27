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Рогов выступил за создание санитарной зоны в России

Рогов выступил за создание санитарной зоны на юго-западных границах

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Рогов выступил за создание санитарной зоны на юго-западных границах РФ. Об этом заявил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, пишет РИА Новости.

По его словам, создание санитарной зоны необходимо из-за поставки нового западного оружия Киеву.

«Санитарную зону можно и нужно создавать», — сказал Рогов.

По его словам, ВСУ необходимо как можно скорее отводить от линии фронта. Это удастся сделать быстрее, если наносить по западному оружию быстрые и непрекращающиеся удары.

18 марта президент России Владимир Путин заявил, что РФ с учетом атак ВСУ на Белгородскую область в какой-то момент может создать на прилегающих территориях «санитарную зону». Он заявлял, что необходимо создать такую зону безопасности, преодолеть которую будет сложно со средствами поражения западного производства, которые использует противник.

Ранее военный эксперт рассказал о размерах планируемой санитарной зоны на Украине.

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