Петербуржец оттачивал навык стрельбы на балконе соседа

В Санкт-Петербурге мужчина обстрелял балкон соседа из страйкбольного оружия, пишет 78.ru.

Стрельбу услышали накануне в Колпино, вечером к правоохранителям обратился житель дома № 43/4 на Загородной улице и сообщил, что неизвестный ведет стрельбу по его балкону.

Полицейские выехали на место проиcшествия и по горячим следам задержали подозреваемого. Им оказался 27-летний мужчина со страйкбольным оружием с пластиковыми пульками.

Задержанный отправился в изолятор, оружие изъяли. В отношении мужчины составили административный протокол о мелком хулиганстве, однако ему грозит и уголовное разбирательство.

Ранее россиянин отметил свой день рождения, открыв стрельбу у магазина в Ивановской области.