Путин: у людей из разных регионов должны быть равные возможности

Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что у людей, живущих в разных регионах страны, должны быть равные возможности. Его слова приводит ТАСС.

«Для каждого гражданина, где бы он ни проживал, нужно обеспечить равные возможности», — заявил Путин на совещании по экономическим вопросам.

Он отметил, что здесь важна «инфраструктура детства» — детские сады, школы, кружки, секции и лагеря отдыха. А также развитие систем здравоохранения и культуры, экологическое благополучие, условия для самореализации молодежи, запуска предпринимательских инициатив и другое.

Также Путин заявил, что нефтегазовые поступления бюджета РФ за первый квартал увеличились на 43%. По словам Путина, в целом доходы федерального бюджета за три месяца выросли более чем в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом. Он также отметил, что реальное текущее состояние экономики позволяет улучшать и прогнозы ее развития.

Ранее Путин объявил период форсированного промышленного развития.