КДК не стал отменять дисквалификацию игроку «Спартака»

Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) не стал отменять желтую карточку защитника «Спартака» Алексиса Дуарте, которую он получил в перенесенном матче 21‑го тура Российской премьер‑лиги (РПЛ) против ЦСКА. Об этом «Матч ТВ» сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

«Спартак» обращался в КДК с просьбой рассмотреть исправление ошибочной карточки Дуарте. После получения письма КДК направил документы в Экспертно‑судейскую комиссию, чтобы она дала свое заключение. ЭСК дала заключение, что Казарцев правильно вынес предупреждение Дуарте», — сказал Григорьянц.

Главный судья матча Василий Казарцев по ходу первого тайма, вероятно, перепутал игроков «Спартака». Арбитр показал желтую карточку Дуарте, для него она стала четвертой в чемпионате. Парагваец не сможет принять участие в матче с «Локомотивом». Всего в этом сезоне РПЛ защитник провел 24 матча.

Встреча между соперниками завершилась нулевой ничьей. 28 апреля «Спартак» примет «Локомотив» в матче 26-го тура РПЛ. Начало встречи в 16:15 по московскому времени.

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