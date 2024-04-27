Пригожин об образах Киркорова: «Денег не остается»

Продюсер Иосиф Пригожин посетовал, что артисты тратят большие деньги на то, чтобы подобрать образы на съемки. Его слова цитирует Voice.

«К Киркорову это тоже относится, обратите внимание на его образы. Представляете, какая это себестоимость? Уверен, у него вообще денег не остается, у него очень дорогая и оригинальная одежда», — заявил эксперт.

По словам Пригожина, именно поэтому артистам необходим райдер. Он считает, что хорошие условия проживания и передвижения помогают звездам оставаться в тонусе — и чем больше артист, тем дороже его запросы.

«Все эти конфетки, которые прописаны в райдере, или алкоголь — это необходимость, а не самодурство», — отметил продюсер.

Недавно сообщалось, что Валерий Меладзе в райдере указал две бутылки виски и 15 бутылок колы. Также исполнитель требует перелет бизнес-классом и трансфер, автомобиль представительского класса и автобус для команды из 25 человек. При этом Меладзе настаивает на оплате бизнес-зала аэропорта и люксовом номере пятизвездочного отеля.

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