В РПЦ отказались от попыток к пасхальному перемирию на Украине

Русская православная церковь (РПЦ) больше не предпринимает попыток к перемирию, в том числе в преддверии Пасхи, в силу их бессмысленности и непонимания со стороны Украины. Об этом заявил заместитель главы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе на пресс-конференции, передает ТАСС.

Он напомнил, что РПЦ уже выступала с призывом рождественского перемирия в начале 2023 года, когда патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал прекратить огонь на время совершения богослужений в честь Рождества Иисуса Христа.

По словам Кипшидзе, предложение патриарха не встретило понимания со стороны властей Украины, и с тех пор РПЦ подобных попыток не предпринимала «в силу их бессмысленности».

Замглавы синодального отдела подчеркнул, что мирные инициативы подобного рода имеют смысл только тогда, когда встречаются с пониманием с противоположной стороны.

Православная Пасха Христова в этом году попадает на 5 мая. Верующие вечером 4 мая соберутся в церквах на праздничное богослужение.

Ранее патриарх Кирилл заявил о неспособности людей жить без войны.