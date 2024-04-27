Экс-премьер Украины напомнил о родственниках Сырского и Ермака в РФ

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак, его советник Михаил Подоляк и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский могут быть уволены по закону об умолчании связей с родственниками в РФ. Соответствующую публикацию он разместил в своем Telegram-канале.

При этом Азаров допустил, что закон будет применяться не в отношении функционеров, а к рядовым гражданам с целью «найти повод для увольнения и отправки на фронт». Отмечается, что в 1991 году 56% населения Украины до этого имели родственников в России.

До этого пасынок главкома ВСУ Иван Сырский попросил Путина дать ему паспорт РФ.

По словам Ивана, он считает себя русским и хотел бы голосовать на выборах, но у него нет российского паспорта.

Видео было снято около российского генконсульства в Сиднее, где проходит голосование на выборах президента РФ. В Австралию Иван Сырский с матерью и братом переехали после развода украинского генерала с женой.

Ранее стало известно, что с начала СВО 48 детей из 35 семей на Украине вернулись к родным.