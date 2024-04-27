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Стало известно, где в России дешевле всего купить загородное жилье

Курганская область лидирует среди регионов РФ по доступности загородного жилья

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Shutterstock

Курганская область заняла первое место среди российских регионов по доступности загородного жилья. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные сервиса «Домклик».

Медианная стоимость «квадрата» загородной недвижимости в Курганской области составляет 28,7 тыс. рублей. Аналогичный показатель по России — 61,2 тыс. рублей.

В топ-5 регионов РФ с самыми низкими ценами на жилье за городом вошли Мордовия (31,4 тыс. рублей за кв. м), Смоленская (32,9 тыс.), Псковская (33,1 тыс.) и Вологодская области (33,3 тыс.).

Дороже всего покупка загородной недвижимости обойдется под Санкт-Петербургом. Там «квадрат» обойдется в среднем в 132,5 тыс. рублей. В Москве цены немногим ниже — 128,4 тыс. рублей за кв. м.

До этого россиянам рассказали, во сколько обойдется аренда дачи на лето в Подмосковье. Цены стартуют от 30 тыс. рублей за месяц.

Ранее стало известно, как в России за год изменилась стоимость загородной недвижимости.

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