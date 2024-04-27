В суде назвали роль нового фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

Фигурант дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Джумохон Курбонов обеспечивал соучастников средствами связи и деньгами для оплаты счетов. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

По версии следствия, Курбонов предоставлял денежные средства для подготовки террористического акта, а также обеспечения участников организованной группы средствами телекоммуникационной связи и их оплатой.

До этого Следственный комитет РФ попросил суд арестовать Курбонова, который стал 12-м фигурантом дела о теракте в «Крокусе».

25 апреля глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин заявил, что организацией нападения на «Крокус Сити Холл» занимались граждане целого ряда государств.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Утром 23 марта силовики задержали четырех подозреваемых в нападении. Ими оказались граждане Таджикистана Шамсидин Фаридуни, Саидакрами Муродали Рачабализода, Далерджон Мирзоев и Мухаммадсобир Файзов. Их отправили в СИЗО. Мужчинам грозит пожизненное заключение.

Арестованы также братья Диловар и Аминчон Исломовы и их отец Исроил, которые продали нападавшим белый Renault Symbol, Алишер Касимов, сдавший террористам квартиру, Назримад Лутфуллои, Якубджони Юсуфзода и Мухаммад Шарипзода, — троих подозревают в финансировании теракта.

Ранее был арестован житель Твери, зарегистрировавший обвиняемых по делу о теракте в «Крокусе».