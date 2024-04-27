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Политолог прокомментировал опасения по поводу отсутствия Залужного на публике

Политолог Данилин не исключил, что Залужного могли ликвидировать

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Global Look Press

Директор центра политического анализа Павел Данилин в эфире «Радио 1» прокомментировал сюжет индийского телеканала WION, в котором журналисты обращают внимание на «подозрительное» отсутствие экс-главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного в публичном пространстве. Эксперт не исключил, что генерала могли ликвидировать.

«Залужный — это один из наиболее сильных противников Зеленского на сегодняшний день. Человек, популярность которого превышала Зеленского еще в ноябре прошлого года. Конечно, он является для него угрозой, поэтому, учитывая беспредел, который творится на Украине, нельзя исключать того, что Залужного могли ликвидировать», — сказал Данилин.

При этом он добавил, что не верит в ликвидацию Залужного, поскольку Киев отсылал его в Лондон, где всем руководит британская разведка МИ-6, которая курирует в том числе и президента Украины Владимира Зеленского.

В сюжете индийского телеканала говорится, что Залужный «подозрительным образом» отсутствует в поле зрения общественности. Телеведущая отметила, что Киев планировал назначить экс-главкома ВСУ послом Украины в Великобритании, однако его никто не видел в последние недели.

Также были предположения, что генерала ликвидировали вместе с несколькими высокопоставленными украинскими офицерами. Журналистка задалась вопросом, что все же произошло с Залужным, где он сейчас находится.

В феврале этого года Зеленский уволил Залужного с поста главкома ВСУ, на его место был назначен Александр Сырский.

7 марта стало известно, что Залужного назначат на должность посла Украины в Великобритании. Лондону был направлен соответствующий запрос на агреман. Зеленский говорил, что генерал сам изъявил желание поработать на дипломатическом направлении. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее опрос показал, что Залужный в 2024 году выиграл бы президентские выборы на Украине.

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