Стали известны подробности о 12-м фигуранте дела о теракте в «Крокусе»

Новый фигурант дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холле» Джумахон Курбонов работал в России неофициально, зарегистрирован был в Таджикистане. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на судебную пресс-службу.

Согласно информации агентства, в Москве Курбонов проживал в хостеле.

Как сообщалось ранее, Следственный комитет РФ попросил суд арестовать 12-го фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Джумахона Курбонова.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Утром 23 марта силовики задержали четырех подозреваемых в нападении. Ими оказались граждане Таджикистана Шамсидин Фаридуни, Саидакрами Муродали Рачабализода, Далерджон Мирзоев и Мухаммадсобир Файзов. Их отправили в СИЗО. Мужчинам грозит пожизненное заключение.

Ранее был арестован житель Твери, зарегистрировавший обвиняемых по делу о теракте в «Крокусе».