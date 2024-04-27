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Ушедший из клуба РПЛ тренер заявил, что в команде были токсичные игроки

Экс-тренер «Сочи» Точилин: в клубе были токсичные игроки, они все тормозили

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Михаил Киреев/РИА Новости

Бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин рассказал об игроках команды, которые портили атмосферу в коллективе. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Нам мешали внутренние проблемы. Были в том «Сочи», мягко говоря, токсичные игроки. Они-то все и тормозили.

Кто-то бился от ножа, но были и другие. Обиженные, недовольные. Считавшие, что клуб по отношению к ним поступает неправильно. Их настроение передавалось команде, влияло на атмосферу. Из-за этого в какой-то момент даже у тех, кто полностью отдавался игре, опускались руки», — сказал Точилин.

Точилин работал в «Сочи» с сентября по декабрь 2023 года.

«Сочи» в нынешнем сезоне сменил четырех тренеров. Команда с 19 набранными очками идет на последнем месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

После 25 туров «Зенит» продолжает лидировать в чемпионате. У команды Сергея Семака 50 набранных очков. «Краснодар», победивший в этом туре «Балтику» 3:2, имеет в своем активе 49 очков и вплотную приближается к лидеру. Третье место продолжает занимать московское «Динамо». Бело-голубые в этом туре обыграли «Оренбург».

Ранее сообщалось, что покинувший клуб РПЛ по семейным проблемам тренер готов приступить к работе через день.

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