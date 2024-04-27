В США предрекли, что F-16 на Украине столкнутся с самыми опасными боями

Американские истребители F-16, которые страны Запада намерены отправить на Украину в течение этого года, столкнутся с самыми опасными боями. Об этом пишет издание Business Insider.

«Небо над Украиной станет самым опасным полем боя, с которым до сих пор сталкивались истребители, рассказали Business Insider бывшие военные пилоты США, поскольку самолету предстоит противостоять передовым российским системам ПВО», - говорится в сообщении издания.

Отмечается, что самолеты американского производства в течение последних нескольких десятилетий выполняли боевые вылеты по всему миру, однако Украина будет «главным боевым испытанием» для F-16.

26 апреля шеф Пентагона Ллойд Остин заявлял, что поставки американских истребителей F-16 для Украины начнутся в 2024 году. Министр добавил, что самолеты для Вооруженных сил Украины (ВСУ) будут поставляться вместе с летчиками и обслуживающим истребители персоналом.

Ранее в ВСУ назвали F-16 неподходящими для Украины.