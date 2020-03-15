«С ума сошли»: Кравчук осадил соратницу Порошенко

Первый президент Украины Леонид Кравчук отчитал председателя фракции «Европейской солидарности» в Верховной раде Ирину Геращенко. Как сообщает РИА «Новости», ситуация произошла в эфире телеканала «Украина».

«Мы что, с ума сошли? Вы с ума сошли?» – спросил у депутата Кравчук, реагируя на возмущение оппонентки возможностью прямого диалога между самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками и Киевом.

Перед этим Геращенко заявила, что Россия «пригласила как частных лиц» на переговоры в Минске представителей ДНР и ЛНР. Однако Кравчук подчеркнул, что республики – признанные и равные субъекты Минских соглашений.

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Кроме того, бывший президент страны призвал с ответственностью относиться к международным документам. «Вы знаете, Путин все это придумал, а Украина переиграла тогда. А сегодня она сдала свои дипломатические позиции», – заявила Геращенко в ответ.

Кравчук, тем не менее, не согласился с позицией парламентария. «Если стоят подписи снизу или сверху, все они имеют равную силу. Или напишите: «примечание ДНР и ЛНР: «написанному верить», если они такие важные», – подчеркнул он.

По словам экс-президента Украины, представители ДНР и ЛНР не могли подписывать Минские соглашения как частные лица – хотя Геращенко настаивала именно на такой точке зрения. Кравчук подытожил, что подписание такого рода документов «частными лицами» в принципе невозможно.

В конце ноября прошлого года, в преддверии саммита «нормандской четверки» в Париже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что закон о предоставлении Донбассу особого статуса — краеугольный камень для всей Украины.

«Это такой краеугольный закон, а главное, его предстоит согласовать с ДНР и ЛНР, а до сих пор Киев исключает прямые контакты. Как они будут согласовывать, в каком формате?» — задался вопросом представитель российского лидера.

Саммит «нормандской четверки» в Париже прошел в начале декабря, в переговорах приняли участие президенты РФ и Украины, а также лидер Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель. Встрече во французской столице предшествовало выполнение Киевом ряда условий. Украинская сторона утвердила «формулу Штайнмайера», которая предусматривает проведение выборов в самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также предоставление им особого статуса. Кроме того, Киев одобрил разведение сил в двух населенных пунктах на линии разграничения и принял участие в составлении проекта итогового документа «нормандского саммита».

Главными итогами парижских переговоров стала договоренность об обмене пленными, призыв к всестороннему прекращению огня и соглашение продолжить контакты.

Основным успехом саммита можно считать сам факт его проведения и желание сторон поспособствовать урегулированию конфликта на юго-востоке Украины. К тому же в ходе переговоров состоялась первая личная встреча Зеленского и Путина.

Еще одним достижением саммита можно назвать совершенный 29 декабря обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками Донбасса. Киев получил 52 человека от ДНР и еще 25 от ЛНР. В Донецк вернулись 60 человек, еще 63 — в Луганск. Это первый за два года крупный обмен пленными между сторонами конфликта в Донбассе.

Последнее заседание контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины прошло 12 марта. На нем впервые присутствовали новые кураторы темы Донбасса от России и Украины — руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак и заместитель руководителя администрации российского президента Дмитрий Козак.

Главным итогом встречи стало согласование нового механизма урегулирования — площадки для диалога с участием стран «нормандской четверки» и сторон конфликта в Донбассе. Как заявил Козак, решение не окончательное, и пока механизм согласован лишь предварительно.

Помешало полноценному утверждению взаимное недоверие сторон, указал замглавы администрации президента России, возможно, окончательное решение будет принято на следующем заседании.

Война на востоке Украины началась в 2014 году на фоне государственного переворота в Киеве. В ответ на захват в Донецке и Луганске активистами административных зданий украинские власти объявили о начале «антитеррористической операции» (АТО), впоследствии переименованной в Операцию объединенных сил (ООС).

За пять лет гражданского конфликта более полутора миллионов человек бежали из Донбасса в Россию и другие страны Европы, погибли около 13 тыс. человек. В ноябре 2019 года ООН опубликовала официальные данные, согласно которым война в Донбассе за пять лет унесла жизни более 3,3 тыс. мирных жителей, ранения получили более 9 тыс. человек. Около 1,3 млн человек были вынуждены переселиться в другие области Украины, Россию и страны ЕС.