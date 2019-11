Склеить разбитые чашки: почему ссорятся Меркель и Макрон

Отношения Франции и Германии переживают не лучшие времена из-за противоречий между лидерами стран Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель. Разногласия политиков касаются сразу нескольких внешнеполитических аспектов, в частности, отношения к НАТО и его роли в Европе.

Реклама

Как сообщает The New York Times, канцлер Германии высказала свое раздражение французскому лидеру в ходе обеда, посвященного 30-й годовщине падения Берлинской стены. Всего за пару дней до мероприятия Макрон дал интервью The Economist, в котором заявил о «смерти мозга» НАТО. По мнению французского президента, Европе следует перестать рассчитывать на помощь США в рамках альянса, потому что они «повернулись спиной» к союзникам.

«Я понимаю ваше стремление к разрушительной политике, — цитирует NYT слова Меркель. — Но я устала собирать кусочки. Снова и снова мне приходится склеивать разбитые вами чашки, чтобы мы могли потом сесть и выпить вместе чая».

В ответ президент Франции указал, что не может прийти на предстоящий саммит лидеров стран НАТО и сделать вид, что США и Турция действуют в интересах Сирии. На сегодняшний день политика Анкары стала главным противоречием между членами блока.

В октябре Турция начала военную операцию на севере Сирии, не получив на это одобрения своих союзников по НАТО. Действия Турции были направлены против курдских формирований, которые турецкая сторона считает террористическими.

«Я не могу сидеть и вести себя так, будто ничего не произошло», — сказал Макрон канцлеру Германии.

Разговор Макрона и Меркель свидетельствует о серьезной напряженности в отношениях двух стран-лидеров ЕС, которая к тому же усугубилась в преддверие саммита НАТО. Мероприятие пройдет в начале декабря в Лондоне. В этом году альянс отмечает свое 70-летие, однако разногласия внутри НАТО заставляют аналитиков сомневаться в необходимости проведения мероприятия.

Еще одним вопросом, в котором французский лидер занимает обособленную позицию, стали взаимоотношения с Россией. В своем интервью Эммануэль Макрон заявил, что Европе «пора проснуться» и перестать полагаться на США, в частности, в вопросах построения диалога с Москвой.

«То, что мы сейчас переживаем, — это смерть мозга НАТО, Европе необходимо начать думать о себе как о самостоятельной геополитической силе, иначе она не будет контролировать собственную судьбу», — призывал французский лидер.

В тот же день, к слову, состоялись переговоры Ангелы Меркель и генсека НАТО Йенса Столтенберга. И, судя по всему, именно на них канцлеру Германии пришлось «склеивать разбитые Макроном чашки».

На пресс-конференции по итогам встречи Столтенберг и Меркель отметили, что на переговорах речь шла об актуальных политических вопросах международной повестки дня. При этом довольно много времени они посвятили словам о НАТО, сказанным главой Франции.

Меркель, в частности, поспешила отметить, что позиция Макрона не пользуется ее поддержкой. Канцлер пояснила, что французский лидер использовал слишком резкие слова, чтобы охарактеризовать ситуацию в блоке.

«НАТО остается краеугольным камнем европейской безопасности», — подчеркнула Меркель.

Столтенберг, в свою очередь, поддержал канцлера, указав, что альянс сохраняет свою силу. Он также напомнил, что США работают вместе с Европой на протяжении десятилетий.

Судя по всему, Столтенберг планирует лично обсудить с Макроном сказанные им слова, которые обнажили существующие в НАТО противоречия. На этой неделе генсек посетит Париж, чтобы встретиться президентом Франции и — почти наверняка — интервью Макрона станет предметом детального обсуждения двух политиков.

С французским лидером трудно не согласиться в том, что непредсказуемость американского лидера Дональда Трампа, действия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Сирии, а также их взаимные угрозы наносят урон репутации НАТО, однако публично высказывать подобные сомнения никто из лидеров не решается, чтобы не выносить сор из избы.

Что же касается взаимоотношений Франции и Германии, то здесь, как отмечают зарубежные издания, основная проблема в том, что у лидеров стран кардинально разные подходы к внешней политике Евросоюза. Амбициозный французский президент, пришедший к власти на обещаниях изменить не только свою страну, но и весь ЕС, проявляет нетерпеливость. Ангела Меркель же давно зарекомендовала себя как крайне прагматичный и осторожный политик.

Тут, впрочем, французского лидера можно понять. Он уже столкнулся с тем, что время сыграло против него — приступив к реализации своих реформ во Франции, президент встретил мощное сопротивление общества.

Протесты «желтых жилетов», прогремевшие из-за неготовности французов к новаторским решениям своего лидера, Макрон забудет еще не скоро. Он на себе прочувствовал, как важно иметь достаточное количество времени в запасе, чтобы дождаться и увидеть плоды своих действий.

«Быть непопулярным — это участь всех реформаторов. Я не руководствуюсь опросами, я руководствуюсь долгосрочными результатами для своей страны и моих сограждан», — говорил Макрон.

Ангела Меркель в следующем году отметит 15-летие нахождения во главе Германии. В стране, однако, происходят значительные изменения, причем не в пользу канцлера и ее партии — Христианско-демократического союза, о чем говорят, например, местные выборы. Меркель, впрочем, торопиться уже некуда — она заявила, что не планирует переизбираться на новый срок в 2021 году. При этом свою нишу в истории как Германии, так и всего Евросоюза, она, несомненно, уже заняла.

Сколько у Макрона осталось времени — неизвестно. Гарантий, что он будет избран на второй срок, нет. Именно поэтому президент Пятой республики торопится достичь успехов как минимум на внешнеполитическом поприще.

Амбициозных проектов у Макрона достаточно. Он взялся и за нормализацию отношений с Россией, и за решение конфликта в Донбассе и, судя по всему, за создание европейской армии. Однако эта идея может стать, если еще не стала, очередным поводом для раздора внутри Евросоюза.

«Среди союзников также есть опасения, что господин Макрон рассматривает вариант создания ядерного сдерживания в Европе, чтобы не полагаться на американцев. Эта идея еще больше разозлит Берлин и центральноевропейцев, отчасти потому, что никто не верит, что ядерный потенциал Франции способен охватить континент, а британское ядерное сдерживание почти полностью зависит от американских ядерных ракет», — отмечает главным политический обозреватель The New York Times по Европе Стивен Эрлангер.

Однако и без этого разногласий между Парижем и Берлином достаточно. Франция настаивает на необходимости приступить к пересмотру стратегической концепции НАТО, принятой в 2010 году, в то время как остальные участники предпочитают дождаться результатов президентских выборов в США, прежде чем обсуждать такие фундаментальные темы.

Кроме того, Эммануэль Макрон вызвал раздражение у большинства европейских политиков тем, что заблокировал начало переговоров о вступлении Албании и Северной Македонии в ЕС.

Политик заявил, что «перед любым новым вступлением в ЕС нужно провести реформы». Однако остальные еврочиновники отметили, что обе страны выполнили все требования Брюсселя для вступления в Евросоюз.

Вскоре Ангела Меркель заявила, что Германия и Италия продолжат работать над запуском процедуры вступления в ЕС этих двух балканских государств, поскольку в противном случае «вакуум займут другие силы».

Как бы то ни было, саммит НАТО в Лондоне, судя по всему, пройдет в напряженной атмосфере. Чтобы сбавить градус, глава МИД Германии Хайко Маас предложил создать «экспертную группу» для укрепления политического мышления НАТО. Впрочем, вряд ли это поможет устранить противоречия, установившиеся между двумя лидерами Евросоюза.