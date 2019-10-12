Ближайшее будущее: кто проиграет «зеленым»

На новом технологическом этапе это уже не идея продвинутых и радикальных групп, теперь это респектабельная массовая идея, доступная любому. Да за нее придется доплатить и доплатить немало, но рисковать ничем, кроме кошелька, не придется. К концу 2010-х былой радикализм зеленых активистов стал поп-культурой, а адепты экозащиты из бунтарей превратились в глобальных инфлюенсеров. Грета не летает самолетами, и даже в Нью-Йорк она прибыла на яхте с нулевым циклом электропотребления. Не будем спорить, сколько материалов и энергии ушло на производство этой чудо-лодки, это не столь важно. Главное это сильный образ. Именно он запоминается, продается и двигает интересы в нужном направлении.

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Зеленая идея становится простой, понятной и близкой все большему числу граждан в обществах, построивших эффективные институты распределения благ через государство всеобщего благосостояния. Прикоснувшись к зеленой идее, ты можешь резко поднять собственную самооценку, стать героем локального масштаба и соответствовать представлениям своих соседей о гармоничной личности.

Дивный новый мир начинается с идеологических позиций, где каждый может почувствовать себя частью глобального зеленого движения, просто отправляясь за ежедневными покупками в магазин без полиэтиленового пакета.

Не важно, что будет где-то там, в третьем мире за пределами твоих личных усилий, зато прямо здесь и сейчас можно получить порцию твердого социального одобрения.

На этом фоне европейские зеленые не просто показали великолепный результат на выборах в Европарламент, они в ряде случаев доминируют над традиционными социал-демократическими партиями, потерявшими своего героя, боровшегося за прекращение эксплуатации трудящихся и даже против частной собственности. Этот герой морально и физически устарел, он ослаб, потерял хватку и забыт.

Однозначно, что волна электоральных успехов зеленых и общий эконастрой общества создают необычную идеологическую оболочку для рыночной экономики, последствия появления которой нам еще предстоит оценить. Но, очевидно, что в этой экономике в фокусе бизнесменов будет не только прибыль капиталистического предприятия, но и соответствия ожиданиям прогрессивной общественности. Так, например, компания Apple уже давно сертифицирует алюминий, который покупает для своих гаджетов. Без демонстрации использования чистой энергии для производства металла стать поставщиком «яблочной корпорации» не получится.

Зеленая повестка оказывает все возрастающее влияние на свободные рынки и на капитализм. Одобрение со стороны зеленых активистов становится важнейшим элементом развития ряда отраслей. Причем ценится не только забота об окружающей среде в глобальном масштабе, но и локальные ограничения на выбросы всех типов и шумовое загрязнение. Разумеется, это часть конкурентной игры в XXI веке. Умело подыгрывая ценностям зеленых, можно бороться за потребителя.

Если не хочешь подыгрывать добровольно, то инструменты, чтобы заставить, тоже найдутся. С одной стороны, на бизнес давит общество, требуя внедрения экологичного производства и транспорта любой ценой, а с другой стороны, государство разрабатывает программы модернизации и вводит прогрессию штрафов для не желающих эволюционировать.

Простой пример: сейчас городской электробус при первичной покупке все еще в три-четыре раза дороже аналогичной машины с двигателем внутреннего сгорания. Но общество готово платить, а государство готово помочь перейти и производителям, и потребителям на новые технологии через систему штрафов и ограничений.

Это означает, что даже если прямо здесь и сейчас новая технология проигрывает в экономической эффективности старой, то идеологическое давление вполне может освободить для нее место под солнцем.

Поэтому уже в ближайшем десятилетии нас ждет полная и окончательная победа электрического транспорта. Как когда-то в начале XX века нефть и нефтепродукты вытеснили угольную инфраструктуру, так теперь нефтяным компаниям придется потесниться перед новой эрой чисто электрического транспорта. Таким образом, прекращение массового производства двигателей внутреннего сгорания уже не за горизонтом. Как считается, через 10 лет стоимость владения электрическим транспортом станет сопоставима с транспортом на топливе, возможно и превзойдет его. А имиджево эффективным он стал уже сегодня.

В ближайшем будущем первыми нас покинут дизельные и бензиновые автобусы, затем очередь за малотоннажными грузовиками, развозящими товары по городу – тут свою роль сыграет возможность работать по ночам, бесшумно и не создавая помех жителям. Далее перейдут на электричество дальнемагистральные грузовики и где-то в отдаленной перспективе очередь дойдет и до массового личного автотранспорта, если его к тому времени не заместит электрический каршеринг, получающий льготный доступ к инфраструктуре уже сегодня.

В этой перспективе обновленный транспорт станет еще более привязанным к инфраструктуре. При высокой плотности электрозаправок или чего-то подобного станциям по экспресс-замене батарей столь сильное на сегодня значение ограниченной емкости батареи и ее высокая стоимость уже не будут играть роли. Это снимет важнейшее препятствие на взрывной рост электротранспорта.

Дальше больше. Электричество станет безальтернативым топливом в развитых странах, автономные или полуавтономные автомобили перестанут быть экзотикой. Плохие новости для водителей грузовиков, эта профессия либо вымрет полностью, либо будет заменена на кого-то из разряда фантастических операторов, присматривающих за движением сразу нескольких автомобильных колонн из офисного кресла. Романтике здесь места нет, холодный расчет показывает, что, убрав водителя, европейский перевозчик экономит сразу 40% всех затрат.

Игра стоит свеч, и крупные немецкие и шведские автопроизводители уже готовят решения. Пока они обкатываются на закрытых территориях, например в портах или карьерах. Однако движение колонной – «платунинг», где лишь первый грузовик управляется человеком, а все последующие повторяют движения головной машины уже не фантастика. Компания MAN три месяца проводила успешный эксперимент по коммерческой эксплуатации грузовиков в режиме «платунинга» с реальными грузами на реальном автобане Мюнхен-Нюрнберг.

Если ты крупный или средний ритейлер и не хочешь ссориться со своим сообществом, тебе надо каждый день показывать, что ты заботишься об экологии всеми доступными способами. Иначе ты проиграешь в конкуренции с более экологически мыслящим конкурентом или быть может даже подвергнешься социальному остракизму. Эта простая цепочка мотиваций создает спрос на электрические грузовики уже сейчас, без подтверждения их экономического превосходства над дизельными собратьями.

Парадоксально, но факт. Драйвером развития современной капиталистической экономики становится хорошо нам знакомое идеологическое давление.

Автор — политолог, кандидат политических наук.