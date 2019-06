И пусть весь мир подождет: что скажет Трамп Путину

Главным ожидаемым событием на предстоящем 28-29 июня саммите «большой двадцатки» должна стать встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Оба лидера встретятся 28 июня в 14.00 по Осаке (08.00 мск), передает Reuters.

Встреча Путина и Трампа пройдет с участием делегаций, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков. Это означает, что формат разговора будет более высоким, чем так называемая «встреча на ногах», когда лидеры государств беседуют лишь с переводчиками.

В формате с участием делегацией у президентов будет возможность задать вопросы министрам, а члены делегаций смогут напямую задавать вопросы друг другу.

Впрочем, никаких прорывов от этой встречи не ждут, однако важен сам ее факт, так как обе стороны невысоко оценивают формат двусторонних отношений. Так, Путин недавно заявил, что отношения обоих стран «деградируют». В то же время рабочие контакты между представителями Москвы и Вашингтона в последнее время стали более интенсивными. Недавно в Израиле прошла встреча главы Совбеза России Николая Патрушева и помощника президента США по нацбезопасности.

Источник, близкий к Белому дому, ранее отметил, что

Трамп и Путин обсудят положение дел в Сирии, Иране, Венесуэле и на Украине. Кроме того, темой для разговора станет вопрос ядерного разоружения. Вместе с тем представитель администрации США подчеркнул, что список тем пока что приблизительный, и конкретики стоит ждать уже непосредственно по итогам разговора.

Ранее Трамп заявил, что уверен в «очень хорошем разговоре» с Владимиром Путиным. Он также сказал журналистам, что его переговоры с российским лидером — «не [их] дело». В столь жестких словах чувствуется недоверие американского президента к СМИ, которые критически оценивают возможность улучшения российско-американских отношений в ближайшее время.

В то же время это будет первая встреча Трампа и Путина после того, как комиссия американского спецпрокурора Роберта Мюллера выпустила свой доклад о «российском вмешательстве». Связей между командой Трампа и Россией обнаружено не было, а потому The New York Times отмечает, что Трамп ищет «нового старта» с Путиным. В свою очередь, The USA Today называет отношения Трампа и Путина «самыми тщательно изучаемыми» и в то же время «самыми непостижимыми отношениями в политической истории».

Взгляд на Восток

Кроме совместных переговоров, оба — и Путин, и Трамп — проведут отдельные встречи с китайским лидером Си Цзиньпином. И, конечно, пресса будет с особым вниманием следить за переговорами Вашингтона и Пекина, так как обе стороны находятся практически в состоянии торговой волны из-за значительного повышения США пошлин на китайские товары. Встреча Трампа и Си пройдет в субботу, 29 июня. Личная встреча, если она пройдет гладко, может стать началом к определенному перемирию.

Возможности договориться у США и Китая есть. Накануне встречи источники The South China Morning Post сообщили, что

Пекин и Вашингтон достигли предварительной договоренности по миру в торговой войне, о котором, возможно, объявят как раз на G20 в Осаке.

По словам собеседников издания, встреча с лидером КНР в Осаке состоится на условии приостановки Соединенными Штатами дополнительных тарифов в отношении Китая. Детали сделки сторон заблаговременно включены в пресс-релизы. Однако подчеркивается, что президент США может в любой момент изменить свое решение. «США и Китай договорились еще об одном мире в торговой войне, чтобы возобновить переговоры», — говорится в сообщении.

Что же касается Путина и Си, то в отношениях Китая и России картина прямо противоположная — отношения обоих государств на подъеме, Си недавно был почетным гостем Санкт-Петербургского экономического форума, во время которого были подписаны контракты в различных отраслях.

Не менее важной встречей Путина станет его диалог с японским премьер-министром Синдзо Абэ. Оба лидера находятся в дружеских отношениях, между обеими странами идет интенсивный диалог о заключении мирного договора. Правда, стоит отметить, что встреча лидеров состоится после интервью Путина телеведущему Сергею Брилеву, где он сказал, что вопрос с возможной передачей Японии островов закрыт.

По словам Путина, Россия не будет никому отдавать Курильские острова, а наоборот — сама будет вкладывать деньги в развитие этих территорий. Он также пообещал, что флаг РФ над Курилами не будет спущен никогда и напомнил, что недавно на островах был открыт аэропорт.

Согласно договору 1956 года, СССР в знак доброй воли соглашался передать Японии два небольших острова из группы островов Курильской гряды.

C Абэ встретится и Трамп, и одной из тем беседы станет недавняя поездка японского премьера в Иран, где он предложил себя в качестве посредника в диалоге между США и Ираном. Вместе с тем после поездки отношения Вашингтона и Тегерана резко обострились — в ответ на уничтожение Ираном американского беспилотника США ввели новые санкции против высокопоставленных иранских руководителей, включая Верховного лидера страны имама Али Хаменеи.

Ветер перемен

На полях саммита G20 запланирована также встреча Путина с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Несмотря на то, что она вскоре покинет пост главы британского правительства, эти переговоры важны в контексте двусторонних отношений после истории с отравлением экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля.

Консервативная партия, правительство которой будет находиться у власти и после ухода Мэй, может использовать встречу как начало определенного улучшения диалога с Москвой.

Подтверждены также встречи российского лидера с канцлером Германии Ангелой Меркель и французским президентом Эммануэлем Макроном.

Меркель и Путин встречаются часто — канцлер известна как один из ключевых европейских лидеров, который активно ведет дипломатию с Москвой.

В последнее время здоровье Меркель ухудшилось (за последние две недели ее два раза бросало в дрожь прямо в ходе публичных мероприятий), и не исключено, что во время личной беседы Путин может сказать ей какие-то теплые слова — это позволяют их многолетние отношения.

Что же касается Макрона, то его отношения с президентом США не заладились, и на этом фоне можно прогнозировать увеличение контактов с Россией.

Россия, Германия и Франция находятся на одной стороне баррикад в том, что касается сохранения «ядерной сделки» с Ираном, и это будет одной из тем беседы лидеров.

Путин серьезно готовится к саммиту «большой двадцатки», который всегда дает ему возможность переговорить с большим количеством мировых лидеров. Незадолго до поездки он провел совещание с постоянными членами Совбеза России и обсудил с ними программу предстоящих встреч, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Состоялся обмен мнениями в плане подготовки к предстоящему в Осаке саммиту «двадцатки», а также двусторонних контактов на полях этого форума», — уточнил он.

Москва неоднократно подчеркивала, что формат «большой двадцатки» ей импонирует больше, чем «большая семерка», которую Россия покинула после решения западных стран исключить РФ из этой неформальной организации в марте 2014 после референдума в Крыму, по итогам которого полуостров перешел под российскую юрисдикцию.