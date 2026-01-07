Кабмин Британии выставит на голосование вопрос об отправке войск на Украину

Правительство Великобритании выставит на голосование в парламенте вопрос об отправке войск на Украину после прекращения огня. Об этом заявил премьер-министр страны Кир Стармер в ходе выступления в нижней палате британского парламента, передает ТАСС.

«Вместе с президентом [Франции Эмманюэлем] Макроном и президентом [Владимиром] Зеленским мы согласовали декларацию о намерении разместить войска в случае мирной сделки», — заявил он.

По словам Стармера, ситуация находится в развитии и новые заявления с уточнением деталей поступят в момент, когда появится такая возможность. Он добавил, что этот вопрос будет выставлен на голосование в Палате общин.

До этого британский портал i Paper со ссылкой на источники в министерстве обороны королевства писал, что Великобритания завершает подготовку к переброске воинского контингента на Украину в случае достижения прекращения огня.

Британские официальные лица уверены, что мирное соглашение близко как никогда прежде, поскольку американские переговорщики готовятся передать Кремлю предложение, поддержанное Украиной.

Ранее в Британии заявили, что «очень хорошо подготовились» к отправке войск на Украину.