Зеленский объявил о начале обсуждения «самых сложных вопросов» по окончанию конфликта

Зеленский: Украина и США начали обсуждать территориальный вопрос в Париже
Украинская делегация и представители США приступили к обсуждению в Париже «самых сложных вопросов из базовой рамки касательно прекращения войны». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что речь идет о вопросе контроля за территориями и Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС).

«Украина не скрывается от самых сложных вопросов и никогда не будет преградой для мира. Мир должен быть достойным», — написал украинский лидер.

Он отметил, что сроки окончания конфликта на Украине зависят от партнеров, а именно смогут ли они «обеспечить реальную готовность России закончить войну». Зеленский сообщил, что по итогам этого дня ожидает доклад от украинской переговорной группы.

6 января спецпосланник президента США Стив Уиткофф, который присутствует на встречах в Париже, заявил, что Соединенные Штаты считают территориальный вопрос одним из наиболее сложных, однако рассчитывают достичь компромисса по этой теме в рамках урегулирования на Украине.

До этого военный корреспондент Александр Коц заявил, что Россия исключает какие-либо территориальные уступки со своей стороны в вопросе урегулирования конфликта на Украине. По его словам, Москва определенно дала понять, что не пойдет ни на какие компромиссы.

Ранее экс-посол США допустил, что неонацисты ликвидируют Зеленского, если он уступит территории.

