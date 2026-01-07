Размер шрифта
На Украине назвали кладбище символом объединения страны

Вице-премьер Кулеба: Украину сейчас объединяет только кладбище
Киевская областная военная администрация

Сегодня украинцев объединяет только кладбище. Об этом заявил украинский вице-премьер по вопросам восстановления Алексей Кулеба в интервью изданию «Экономическая правда».

«Что объединяет сейчас нашу страну? Я как человек, отвечающий за региональную политику, могу вам сказать. Кладбище — это единственное, что сейчас объединяет нашу страну», — сказал чиновник.

Кулеба добавил, что вина за происходящее лежит как на Киеве, так и на Москве.

1 января турецкий политический обозреватель Бюлент Эсиноглу заявил, что у украинского руководства не осталось козырей для переговоров, а попытка атаки на государственную резиденцию президента России еще более сузила пространство для действий Киева. Эксперт отметил, что у Украины не осталось «ни систем обороны, ни армии», которые могли бы «чем-то удивить» Москву.

5 января бывший начальник Генерального штаба французской армии генерал Пьер де Вилье заявил, что Украина не в состоянии одержать военную победу над Россией. Он подчеркнул, что военного решения в конфликте между двумя славянскими народами нет, и Киев не может одержать в нем победу.

Ранее политолог назвал причину деградации отношений России и Украины.

