Морозы до -38°C ожидаются в Мурманской области

В Мурманской области ожидаются морозы до -38°C

Температура воздуха в Мурманской области вечером в среду, 7 января, опустится до -35...-38°C. Об этом сообщило Мурманское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Сегодня в регионе ожидается переменная облачность, без существенных осадков. В отдельных районах туман, изморозь.

«7 января 2026 года в период 19-23 часа по Мурманской области ожидается сильный мороз: минимальная температура воздуха -35-38°», — говорится в сообщении.

Такая погода сохранится до конца суток 9 января.

Синоптики также рассказали, что 7 января регион будет находиться в малоградиентном барическрм поле. 8-9 января ожидается формирования антициклона с центром на севере Скандинавии и влияние его на погоду Мурманской области. Днем 9 января, со смещением центра антициклона на район Ботнического залива, возможно постепенное ослабление морозов.

7 января Гидрометцентр объявил в Москве экстренное предупреждение из-за снегопада.

