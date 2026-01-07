Движение по трассе в Ленинградской области заблокировано из-за ДТП

В Ленинградской области ДТП заблокировало движение по трассе Р-23

В Ленинградской области из-за аварии с участием двух автомобилей оказалось ограничено движение по трассе Р-23 в Гатчинском районе. Об этом сообщается в Telegram-канале областного управления МЧС.

Авария произошла на 53-м км трассы Р-23 «Псков» в Гатчинском районе Ленинградской области, в районе населенного пункта Старые Черницы.

«Ограничение движения: На месте ДТП для проведения работ действуют ограничения, движение осуществляется по одной полосе. Водителям рекомендуется быть внимательными и соблюдать указания регулировщиков», — отмечается в сообщении МЧС.

На дороге произошло столкновение двух легковых машин, на место ДТП прибыли спасатели, следователи, скорая помощь и ГИБДД.

