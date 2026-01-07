В Подольске после взрыва гранаты погиб мужчина

112: мужчина погиб при взрыве гранаты во дворе дома в Подольске

В Подольске в результате взрыва гранаты погиб мужчина. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

По предварительным данным, инцидент произошел на улице Юбилейной. Уточняется, что боеприпас взорвался у мужчины в руках.

Как рассказали днем 7 января местные жители, после взрыва двор оцепили, доступ на территорию временно ограничили — людей не выпускали и не впускали. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Накануне в Москве на Шелепихинской набережной обнаружили пять гранат, упакованных в черный пакет. По данным СМИ, об опасной находке в одном из нежилых помещений сообщил мужчина. У найденных боеприпасов были черные чеки. После сообщения о случившемся на место выехали экстренные службы.

До этого в столичном районе Свиблово оцепили двор из-за взрывчатки, которую могли заложить между левым колесом и бампером Lada Priora. По данным Telegram-каналов, подозрительный запах учуяла собака частного кинолога. Когда она начала лаять, хозяин вызвал полицию.

Ранее 18-летняя девушка попыталась подорвать автомобиль офицера в Ставрополе.