В США назвали число американских военных, пострадавших в ходе вторжения в Венесуэлу

Семеро американских военных были ранены во время операции в Венесуэле по захвату президента Николаса Мадуро. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на источник в Пентагоне.

По его данным, пятеро бойцов уже вернулись к исполнению служебных обязанностей, двое все еще проходят курс лечения.

Отмечается, что военные получили огнестрельные и осколочные ранения.

До этого американский президент Дональд Трамп заявил, что США не понесли безвозвратных потерь при операции в Венесуэле. Глава Белого дома уточнил, что у американских сил есть лишь несколько раненых. При этом Трамп отметил, что в Венесуэле было ликвидировано «много кубинцев», которые защищали Мадуро.

3 января армия США нанесла серию ударов по Венесуэле, захватив Мадуро и его жену Силию Флорес. Их доставили в Соединенные Штаты, где судят по статьям о наркотерроризме, хранении оружия и контрабанде наркотиков. Первое заседание суда состоялось 5 января. Мадуро заявил о своей невиновности. Жена захваченного президента Венесуэлы также не признает свою вину.

Ранее ветераны российского спецназа оценили операцию США по захвату Мадуро.