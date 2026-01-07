Прокуратура начала проверку после крушения вертолета в Пермском крае

Уральская транспортная прокуратура организовала проверку по факту крушения частного вертолета в Пермском крае. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«На место крушения вертолета в Пермском крае выехал пермский транспортный прокурор. Обстоятельства произошедшего выясняются, организована проверка», — заявили в прокуратуре.

7 января двухместный частный вертолет разбился на территории базы отдыха «Ашатли-парк» в Бардымском районе.

По данным ГУ МЧС России по региону, в результате крушения вертолета два человека получили ранения, несовместимые с жизнью.

До этого вертолет Eurocopter AS-350 совершил жесткую посадку вблизи деревни Атаевка в Кировском районе Уфы. По данным регионального управления МЧС России, после приземления воздушное судно опрокинулось на бок. Возгорания не последовало, подчеркивается в заявлении. В результате инцидента травму получил пилот, его госпитализировали.

Ранее в Подмосковье спасли членов экипажа рухнувшего самолета.