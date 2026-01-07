Размер шрифта
В МИД России сообщили, что Рубио поздравил Лаврова с Рождеством

Захарова: Рубио передал на днях поздравление Лаврову с православным Рождеством
Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио передал на днях поздравление министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову с православным Рождеством. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Вот тут на днях господин Рубио передал поздравление своему российскому коллеге с Рождеством», — сказала она.

До этого президент России Владимир Путин поздравил православных верующих с Рождеством Христовым. По словам главы государства, этот праздник озаряет мир «светом добра и любви».

В Рождественскую ночь российский лидер присутствовал на богослужении в храме великомученика Георгия Победоносца в Подмосковье. Вместе с ним Рождество встретили Герои России. На видео, которое опубликовал Кремль, можно увидеть Путина, который стоит вместе с военнослужащими и их семьями. Российский лидер вместе со всеми слушал церковное песнопение и молился.

Ранее в РПЦ рассказали, что обязательно надо сделать на Рождество.

