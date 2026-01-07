Размер шрифта
Новости. Общество

В России на Рождество не допустили нарушений общественного порядка

Волк: МВД не допустило нарушений общественного порядка на Рождество
Наталья Селиверстова/РИА Новости

В период проведения рождественских богослужений не было допущено нарушений общественного порядка. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

В сообщении отмечается, что охрану общественного порядка в ночь с 6 на 7 января обеспечивали 41,8 тысячи сотрудников органов внутренних дел.

«Также были задействованы военнослужащие Росгвардии, представители частных охранных организаций, участники общественных организаций правоохранительной направленности», — рассказала Волк.

Она добавила, что богослужения проходили в шести тысячах населенных пунктах. Также предварительно были обследованы храмы и здания монастырей, Госавтоинспекция обеспечила на прилегающих к храмам территориях организацию дорожного движения.

В ночь на 7 января православные россияне встретили Рождество. Праздник традиционно начался с торжественной литургии — служба прошла в тысячах храмов по всей стране, от Камчатки до Калининграда.

Патриаршее богослужение в храме Христа Спасителя в Москве, на которое собрались тысячи верующих, началось за час до полуночи и продолжилось до утра.

С Рождеством россиян поздравил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, отметив, что Христос — «не абстрактная идея и не безразличная сила, а живой, любящий, милующий отец».

Ранее Путин встретил Рождество вместе с Героями России.

