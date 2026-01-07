Частный вертолет разбился в Пермском крае

112: один человек погиб при крушении частного вертолета в Пермском крае

Один человек погиб при крушении частного вертолета в Пермском крае. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

ЧП произошло на территории базы отдыха «Ашатли-парк» в Бардымском районе. Крушение потерпел частный двухместный вертолет. По предварительной информации, травмы, несовместимые с жизнью, получил пилот воздушного судна. Пассажира осматривает бригада скорой помощи на месте происшествия.

Обстоятельства случившегося выясняются.

13 декабря в Подмосковье после падения легкомоторного самолета спасли двух членов экипажа. По данным Росавиации, спасатели прошли по лесу и болотам в темноте значительное расстояние, чтобы добраться до выживших. Для эвакуации раненых были задействованы вертолет и носилки. Пострадавших благополучно передали врачам. Причины аварии устанавливаются.

До этого вертолет Eurocopter AS-350 совершил жесткую посадку вблизи деревни Атаевка в Кировском районе Уфы. По данным регионального управления МЧС России, после приземления воздушное судно опрокинулось на бок. Возгорания не последовало, подчеркивается в заявлении. В результате инцидента травму получил пилот, его госпитализировали.

Ранее пассажиры из Москвы отказались лететь в Дубай после «страшного звука» в самолете.