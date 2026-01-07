Пенсионерка испугалась обвинений в финансовых махинациях и лишилась 4,5 млн рублей

Пенсионерка из Краснодара отдала аферистам 4,5 млн рублей, испугавшись обвинений в финансовых махинациях. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

В дежурную часть полиции обратилась 68-летняя местная жительница, ставшая жертвой мошенников. Недавно с женщиной связался неизвестный, представившийся ее бывшим работодателем. Он сообщил пенсионерке о нарушениях, якобы выявленных налоговой во время проверки.

По его словам, женщина была причастна к подозрительным переводам от должностных лиц. На следующий день ей позвонил «сотрудник Росфинмониторинга», который убедил пенсионерку в необходимости проведения экспертизы всех имеющихся на ее счету сбережений.

Женщина обналичила денежные средства в банке и передала их курьеру. От совершения ошибки ее не остановила и профилактическая беседа, проведенная перед этим менеджером банка, и даже заполнение соответствующей анкеты.

Ранее аферисты в преддверии Нового года более 8000 раз пытались дозвониться россиянке.