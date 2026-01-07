Трамп встретится с руководителями нефтяных компаний для обсуждения ситуации в Венесуэле

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 9 января, встретится в Белом доме с руководителями нефтяных компаний для обсуждения ситуации в Венесуэле. Об этом сообщило агентство Associated Press.

«Белый дом организует в пятницу встречу с руководителями американских нефтяных компаний для обсуждения ситуации в Венесуэле, на которую администрация Трампа оказывает давление с целью более широкого открытия обширной, но испытывающей трудности нефтяной отрасли для американских инвестиций и опыта», — говорится в материале.

По информации источника агентства, на встрече в Белом доме будут присутствовать представители Exxon, Chevron и ConocoPhillips.

Накануне Трамп заявил, что Венесуэла поставит в США от 30 до 50 млн баррелей нефти. Он также пообещал использовать доходы от продажи этой нефти «на благо народов» обеих стран.

