Стало известно, доволен ли новый тренер «Реала Сосьедад» Захаряном

Пресс-атташе испанского «Реала Сосьедад» Йон Андер Мундуате заявил, что новый тренер команды Пеллегрино Матараццо доволен россиянином Арсеном Захаряном, передает Sport24.

«Новый главный тренер доволен Захаряном, а сам Арсен работает без каких-либо проблем и готовится к матчу с «Хетафе». Тренер и клуб не рассматривают вариант с уходом Захаряна», — сказал Мундуанте.

В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Реал Сосьедад» 7 матчей, забил 1 гол и сыграл 222 минуты.

Существенным препятствием для трансфера может стать наличие в составе «ПСЖ» украинского защитника Ильи Забарного. Забарный ставил условием своего перехода отсутствие в команде российских футболистов.

19 августа 2023 года «Реал Сосьедад» объявил о переходе Арсена Захаряна из московского «Динамо». Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года. Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» 25 августа в матче против «Лас-Пальмас», появившись на поле на 75-й минуте.

Ранее иностранный журналист заявил, что Захаряну не хватает характера в Испании.